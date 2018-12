Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Fri, Dec 14 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 55,511 64,679 172,660 Palladium XPD 56,076 65,338 174,419 Platinum XPT 35,547 41,418 110,564 Silver XAG 657 765 2,043