Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, Dec 26 2018.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 56,923 66,324 177,052 Palladium XPD 55,728 64,932 173,337 Platinum XPT 35,230 41,048 109,579 Silver XAG 664 774 2,066