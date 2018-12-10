Inter Bank Forex Rates – 10 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Dec 10 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Dec 10 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.15
|100.51
|Canadian Dollar
|CAD
|103.36
|103.74
|Danish Krone
|DKK
|21.1
|21.18
|Euro
|EUR
|157.51
|158.08
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.72
|17.78
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.23
|Saudi Riyal
|SAR
|36.89
|37.02
|Singapore Dollar
|SGD
|101.12
|101.48
|Swedish Korona
|SEK
|15.4
|15.46
|Swiss Franc
|CHF
|139.5
|140
|UK Pound Sterling
|GBP
|176.78
|177.42
|US Dollar
|USD
|138.4
|138.9