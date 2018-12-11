Inter Bank Forex Rates – 11 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Dec 11 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Dec 11 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.89
|100.25
|Canadian Dollar
|CAD
|104.12
|104.5
|Danish Krone
|DKK
|21.2
|21.28
|Euro
|EUR
|158.26
|158.08
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.73
|17.79
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.24
|Saudi Riyal
|SAR
|36.92
|37.05
|Singapore Dollar
|SGD
|101.12
|101.48
|Swedish Korona
|SEK
|15.35
|15.4
|Swiss Franc
|CHF
|140.18
|140.69
|UK Pound Sterling
|GBP
|176.51
|177.15
|US Dollar
|USD
|138.5
|139