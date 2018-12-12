Inter Bank Forex Rates – 12 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 12 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 12 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.8
|100.16
|Canadian Dollar
|CAD
|103.35
|103.72
|Danish Krone
|DKK
|21.09
|21.16
|Euro
|EUR
|157.41
|157.97
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.72
|17.79
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.23
|Saudi Riyal
|SAR
|36.92
|37.05
|Singapore Dollar
|SGD
|100.87
|101.24
|Swedish Korona
|SEK
|15.24
|15.3
|Swiss Franc
|CHF
|140.02
|140.52
|UK Pound Sterling
|GBP
|174.16
|174.79
|US Dollar
|USD
|138.5
|139