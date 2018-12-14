Inter Bank Forex Rates – 14 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 14 2018.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 14 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.19
|100.55
|Canadian Dollar
|CAD
|103.78
|104.16
|Danish Krone
|DKK
|21.11
|21.19
|Euro
|EUR
|157.58
|158.15
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.75
|17.81
|Japanese Yen
|JPY
|1.22
|1.23
|Saudi Riyal
|SAR
|36.94
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|101.09
|101.46
|Swedish Korona
|SEK
|15.26
|15.31
|Swiss Franc
|CHF
|139.46
|139.96
|UK Pound Sterling
|GBP
|174.84
|175.47
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1