Inter Bank Forex Rates – 18 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Dec 18 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Dec 18 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.33
|99.69
|Canadian Dollar
|CAD
|103.43
|103.81
|Danish Krone
|DKK
|20.97
|21.05
|Euro
|EUR
|156.57
|157.13
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.71
|17.78
|Japanese Yen
|JPY
|1.22
|1.22
|Saudi Riyal
|SAR
|36.9
|37.03
|Singapore Dollar
|SGD
|100.65
|101.02
|Swedish Korona
|SEK
|15.28
|15.34
|Swiss Franc
|CHF
|138.73
|139.23
|UK Pound Sterling
|GBP
|174.16
|174.78
|US Dollar
|USD
|138.4
|138.9