Inter Bank Forex Rates – 19 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 19 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 19 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.59
|99.95
|Canadian Dollar
|CAD
|103.37
|103.74
|Danish Krone
|DKK
|21.06
|21.13
|Euro
|EUR
|157.25
|157.81
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.72
|17.79
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.24
|Saudi Riyal
|SAR
|36.92
|37.06
|Singapore Dollar
|SGD
|100.99
|101.35
|Swedish Korona
|SEK
|15.3
|15.35
|Swiss Franc
|CHF
|139.58
|140.09
|UK Pound Sterling
|GBP
|174.95
|175.58
|US Dollar
|USD
|138.5
|139