Inter Bank Forex Rates – 20 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Dec 20 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Dec 20 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.65
|100.01
|Canadian Dollar
|CAD
|102.91
|103.28
|Danish Krone
|DKK
|21.12
|21.19
|Euro
|EUR
|157.69
|158.26
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.71
|17.77
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.24
|Saudi Riyal
|SAR
|36.92
|37.06
|Singapore Dollar
|SGD
|101.19
|101.56
|Swedish Korona
|SEK
|15.31
|15.36
|Swiss Franc
|CHF
|139.61
|140.11
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.52
|176.15
|US Dollar
|USD
|138.5
|139