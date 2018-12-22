Inter Bank Forex Rates – 22 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Dec 22 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Dec 22 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.53
|98.88
|Canadian Dollar
|CAD
|102.57
|102.94
|Danish Krone
|DKK
|21.24
|21.31
|Euro
|EUR
|158.56
|159.13
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.7
|17.76
|Japanese Yen
|JPY
|1.24
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.91
|37.04
|Singapore Dollar
|SGD
|101.2
|101.57
|Swedish Korona
|SEK
|15.43
|15.49
|Swiss Franc
|CHF
|140.31
|140.82
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.32
|175.95
|US Dollar
|USD
|138.5
|139