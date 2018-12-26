Inter Bank Forex Rates – 26 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 26 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Dec 26 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.79
|98.15
|Canadian Dollar
|CAD
|102.04
|102.41
|Danish Krone
|DKK
|21.13
|21.2
|Euro
|EUR
|157.74
|158.31
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.69
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.91
|37.04
|Singapore Dollar
|SGD
|100.92
|101.28
|Swedish Korona
|SEK
|15.33
|15.38
|Swiss Franc
|CHF
|139.44
|139.94
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.51
|176.14
|US Dollar
|USD
|138.5
|139