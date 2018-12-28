Inter Bank Forex Rates – 28 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 28 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 28 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.77
|98.13
|Canadian Dollar
|CAD
|101.91
|102.27
|Danish Krone
|DKK
|21.12
|21.2
|Euro
|EUR
|157.65
|158.22
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.91
|37.05
|Singapore Dollar
|SGD
|100.87
|101.24
|Swedish Korona
|SEK
|15.28
|15.33
|Swiss Franc
|CHF
|139.55
|140.06
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.3
|175.93
|US Dollar
|USD
|138.5
|139