Inter Bank Forex Rates – 6 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Dec 06 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Dec 06 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.55
|100.91
|Canadian Dollar
|CAD
|103.76
|104.13
|Danish Krone
|DKK
|20.93
|21
|Euro
|EUR
|156.18
|156.74
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.66
|17.72
|Japanese Yen
|JPY
|1.22
|1.22
|Saudi Riyal
|SAR
|36.73
|36.86
|Singapore Dollar
|SGD
|100.72
|101.09
|Swedish Korona
|SEK
|15.26
|15.32
|Swiss Franc
|CHF
|137.91
|138.41
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.1
|175.73
|US Dollar
|USD
|137.8
|138.3