Inter Bank Forex Rates – 7 Dec 2018

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 07 2018.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Dec 07 2018.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.84
|100.2
|Canadian Dollar
|CAD
|103.15
|103.53
|Danish Krone
|DKK
|21.01
|21.09
|Euro
|EUR
|156.81
|157.38
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.7
|17.76
|Japanese Yen
|JPY
|1.23
|1.23
|Saudi Riyal
|SAR
|36.85
|36.98
|Singapore Dollar
|SGD
|100.9
|101.27
|Swedish Korona
|SEK
|15.38
|15.44
|Swiss Franc
|CHF
|138.69
|139.2
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.87
|176.51
|US Dollar
|USD
|138.25
|138.75