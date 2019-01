Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, Jan 22 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 57,416 66,899 178,588 Palladium XPD 61,205 71,314 190,373 Platinum XPT 35,745 41,649 111,182 Silver XAG 683 795 2,124