Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Wed, Jan 30 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 58,991 68,734 183,487 Palladium XPD 60,472 70,460 188,092 Platinum XPT 36,622 42,671 113,910 Silver XAG 715 833 2,223