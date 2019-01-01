Inter Bank Forex Rates – 1 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 01 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 01 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.84
|98.2
|Canadian Dollar
|CAD
|101.75
|102.12
|Danish Krone
|DKK
|21.23
|21.31
|Euro
|EUR
|158.52
|159.1
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|36.94
|37.07
|Singapore Dollar
|SGD
|101.55
|101.92
|Swedish Korona
|SEK
|15.45
|15.51
|Swiss Franc
|CHF
|140.76
|141.27
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.88
|176.51
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1