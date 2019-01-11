Inter Bank Forex Rates – 11 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 11 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 11 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.54
|99.9
|Canadian Dollar
|CAD
|104.78
|105.16
|Danish Krone
|DKK
|21.47
|21.54
|Euro
|EUR
|160.3
|160.88
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.29
|Saudi Riyal
|SAR
|36.95
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|102.01
|102.37
|Swedish Korona
|SEK
|15.64
|15.7
|Swiss Franc
|CHF
|141.17
|141.68
|UK Pound Sterling
|GBP
|177.27
|177.91
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1