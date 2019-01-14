Inter Bank Forex Rates – 14 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jan 14 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Jan 14 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.83
|100.19
|Canadian Dollar
|CAD
|104.89
|105.27
|Danish Krone
|DKK
|21.4
|21.47
|Euro
|EUR
|159.72
|160.3
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.74
|Japanese Yen
|JPY
|1.28
|1.28
|Saudi Riyal
|SAR
|36.95
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|102.54
|102.91
|Swedish Korona
|SEK
|15.6
|15.65
|Swiss Franc
|CHF
|140.95
|141.46
|UK Pound Sterling
|GBP
|176.85
|177.48
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1