Inter Bank Forex Rates – 18 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 18 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 18 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.35
|99.71
|Canadian Dollar
|CAD
|104.48
|104.85
|Danish Krone
|DKK
|21.19
|21.27
|Euro
|EUR
|157.93
|158.5
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.74
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.28
|Saudi Riyal
|SAR
|36.98
|37.11
|Singapore Dollar
|SGD
|102.36
|102.73
|Swedish Korona
|SEK
|15.4
|15.46
|Swiss Franc
|CHF
|139.83
|140.34
|UK Pound Sterling
|GBP
|178.53
|179.18
|US Dollar
|USD
|138.7
|139.2