Inter Bank Forex Rates – 19 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Jan 19 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Jan 19 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.73
|100.09
|Canadian Dollar
|CAD
|104.46
|104.84
|Danish Krone
|DKK
|21.17
|21.25
|Euro
|EUR
|158.07
|158.64
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.98
|37.11
|Singapore Dollar
|SGD
|102.29
|102.66
|Swedish Korona
|SEK
|15.39
|15.44
|Swiss Franc
|CHF
|139.57
|140.07
|UK Pound Sterling
|GBP
|179.94
|180.58
|US Dollar
|USD
|138.7
|139.2