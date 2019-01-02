Inter Bank Forex Rates – 2 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jan 02 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jan 02 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.17
|97.52
|Canadian Dollar
|CAD
|101.56
|101.92
|Danish Krone
|DKK
|21.25
|21.33
|Euro
|EUR
|158.64
|159.21
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.69
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.95
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|101.56
|101.92
|Swedish Korona
|SEK
|15.59
|15.65
|Swiss Franc
|CHF
|140.9
|141.4
|UK Pound Sterling
|GBP
|176.43
|177.07
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1