Inter Bank Forex Rates – 22 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 22 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 22 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99
|99.35
|Canadian Dollar
|CAD
|104.23
|104.6
|Danish Krone
|DKK
|21.11
|21.18
|Euro
|EUR
|157.6
|158.17
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.74
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.98
|37.11
|Singapore Dollar
|SGD
|102
|102.36
|Swedish Korona
|SEK
|15.37
|15.43
|Swiss Franc
|CHF
|138.98
|139.48
|UK Pound Sterling
|GBP
|178.63
|179.28
|US Dollar
|USD
|138.7
|139.2