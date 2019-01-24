Inter Bank Forex Rates – 24 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jan 24 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Jan 24 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.8
|99.16
|Canadian Dollar
|CAD
|103.96
|104.33
|Danish Krone
|DKK
|21.16
|21.23
|Euro
|EUR
|157.95
|158.52
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.68
|17.74
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.98
|37.11
|Singapore Dollar
|SGD
|102.1
|102.47
|Swedish Korona
|SEK
|15.39
|15.44
|Swiss Franc
|CHF
|139.53
|140.03
|UK Pound Sterling
|GBP
|181.36
|182.01
|US Dollar
|USD
|138.7
|139.2