Inter Bank Forex Rates – 29 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 29 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Jan 29 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.74
|100.1
|Canadian Dollar
|CAD
|104.88
|105.26
|Danish Krone
|DKK
|21.18
|21.26
|Euro
|EUR
|158.17
|158.74
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.65
|17.72
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.93
|37.06
|Singapore Dollar
|SGD
|102.48
|102.85
|Swedish Korona
|SEK
|15.33
|15.39
|Swiss Franc
|CHF
|139.31
|139.82
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.83
|183.49
|US Dollar
|USD
|138.5
|139