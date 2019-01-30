Inter Bank Forex Rates – 30 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jan 30 2019.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Jan 30 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.19
|99.54
|Canadian Dollar
|CAD
|104.43
|104.81
|Danish Krone
|DKK
|21.2
|21.28
|Euro
|EUR
|158.33
|158.9
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.65
|17.72
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.93
|37.06
|Singapore Dollar
|SGD
|102.3
|102.67
|Swedish Korona
|SEK
|15.29
|15.35
|Swiss Franc
|CHF
|139.6
|140.11
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.11
|182.76
|US Dollar
|USD
|138.5
|139