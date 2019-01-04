Inter Bank Forex Rates – 4 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 04 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Jan 04 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|96.07
|96.42
|Canadian Dollar
|CAD
|101.68
|102.05
|Danish Krone
|DKK
|21.09
|21.17
|Euro
|EUR
|157.51
|158.08
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.69
|17.75
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.95
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|101.46
|101.83
|Swedish Korona
|SEK
|15.38
|15.44
|Swiss Franc
|CHF
|140.44
|140.95
|UK Pound Sterling
|GBP
|173.98
|174.61
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1