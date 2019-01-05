Inter Bank Forex Rates – 5 Jan 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Jan 05 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Jan 05 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.39
|97.74
|Canadian Dollar
|CAD
|102.78
|103.15
|Danish Krone
|DKK
|21.16
|21.23
|Euro
|EUR
|157.97
|158.54
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.7
|17.76
|Japanese Yen
|JPY
|1.28
|1.28
|Saudi Riyal
|SAR
|36.95
|37.08
|Singapore Dollar
|SGD
|101.77
|102.13
|Swedish Korona
|SEK
|15.4
|15.45
|Swiss Franc
|CHF
|140.4
|140.9
|UK Pound Sterling
|GBP
|175.23
|175.86
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1