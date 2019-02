Exclusive statement of Maulana Fazal Ur Rehman about the failed attempt of agreement between Nawaz and Zardari

Watch Exclusive Video:

میں نے زرداری اور نواز شریف کو ملانے کی بہت کوشش کی ۔۔۔۔

پیپلز پارٹی بہت سنجیدگی سے مضبوط اپوزیشن کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن مسلم لیگ ن کی طرف سے کوئی واضح بات نہیں۔۔۔مولانا فضل الرحمن @MoulanaOfficial @asmashirazi @aaj_urdu pic.twitter.com/VYCgWTT1oO — Faisla Aap Ka (@FaislaAapKaa) February 6, 2019

For More Videos:

http://videos.aaj.tv/programs/current-affairs/faisla-aap-ka