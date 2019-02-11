Inter Bank Forex Rates – 11 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Feb 11 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Feb 11 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.68
|98.03
|Canadian Dollar
|CAD
|103.64
|104.01
|Danish Krone
|DKK
|20.98
|21.06
|Euro
|EUR
|156.57
|157.14
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.14
|17.2
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|36.82
|36.96
|Singapore Dollar
|SGD
|101.77
|102.14
|Swedish Korona
|SEK
|14.91
|14.9
|Swiss Franc
|CHF
|137.82
|138.32
|UK Pound Sterling
|GBP
|178.83
|179.48
|US Dollar
|USD
|138.1
|138.6