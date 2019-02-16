Inter Bank Forex Rates – 16 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Feb 16 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Feb 16 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.3
|98.65
|Canadian Dollar
|CAD
|104.17
|104.55
|Danish Krone
|DKK
|20.98
|21.05
|Euro
|EUR
|156.49
|157.05
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.67
|17.73
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|36.97
|37.1
|Singapore Dollar
|SGD
|102.07
|102.44
|Swedish Korona
|SEK
|14.91
|14.96
|Swiss Franc
|CHF
|137.91
|138.41
|UK Pound Sterling
|GBP
|177.41
|178.05
|US Dollar
|USD
|138.65
|139.15