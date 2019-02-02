Inter Bank Forex Rates – 2 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Feb 02 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Feb 02 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.06
|100.42
|Canadian Dollar
|CAD
|105.07
|105.46
|Danish Krone
|DKK
|21.17
|21.25
|Euro
|EUR
|158.06
|158.63
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.6
|17.67
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.82
|36.95
|Singapore Dollar
|SGD
|102.45
|102.82
|Swedish Korona
|SEK
|15.27
|15.32
|Swiss Franc
|CHF
|138.91
|139.42
|UK Pound Sterling
|GBP
|180.89
|181.55
|US Dollar
|USD
|138.1
|138.6