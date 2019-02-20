Inter Bank Forex Rates – 20 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Feb 20 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Feb 20 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.38
|98.74
|Canadian Dollar
|CAD
|104.36
|104.74
|Danish Krone
|DKK
|20.95
|21.03
|Euro
|EUR
|156.34
|156.91
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.63
|17.7
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|36.9
|37.04
|Singapore Dollar
|SGD
|101.94
|102.31
|Swedish Korona
|SEK
|14.94
|14.99
|Swiss Franc
|CHF
|137.68
|138.18
|UK Pound Sterling
|GBP
|178.56
|179.2
|US Dollar
|USD
|138.4
|138.9