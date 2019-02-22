Inter Bank Forex Rates – 22 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Feb 22 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Feb 22 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.23
|99.59
|Canadian Dollar
|CAD
|105.18
|105.56
|Danish Krone
|DKK
|21.05
|21.13
|Euro
|EUR
|157.11
|157.67
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.64
|17.7
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.92
|37.05
|Singapore Dollar
|SGD
|102.48
|102.85
|Swedish Korona
|SEK
|14.87
|14.93
|Swiss Franc
|CHF
|138.35
|138.85
|UK Pound Sterling
|GBP
|180.68
|181.33
|US Dollar
|USD
|138.45
|138.95