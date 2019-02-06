Inter Bank Forex Rates – 6 Feb 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Feb 06 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Feb 06 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.95
|100.31
|Canadian Dollar
|CAD
|105.51
|105.89
|Danish Krone
|DKK
|21.19
|21.26
|Euro
|EUR
|158.2
|158.77
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.6
|17.68
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|36.85
|36.98
|Singapore Dollar
|SGD
|102.17
|102.54
|Swedish Korona
|SEK
|15.25
|15.31
|Swiss Franc
|CHF
|138.64
|139.14
|UK Pound Sterling
|GBP
|180.69
|181.34
|US Dollar
|USD
|138.2
|138.7