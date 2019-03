Bullion Rates (Gold Prices) in Pakistan Rupee (PKR) As on Tue, Mar 12 2019.

Metal Symbol PKR

for 10 Gm PKR

for 1 Tola PKR

for 1 Ounce Gold 24K XAU 58,142 67,745 180,846 Palladium XPD 68,752 80,108 213,847 Platinum XPT 36,740 42,808 114,276 Silver XAG 691 805 2,148