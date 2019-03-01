Inter Bank Forex Rates -1 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Mar 01 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Mar 01 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.26
|99.62
|Canadian Dollar
|CAD
|105.61
|105.99
|Danish Krone
|DKK
|21.18
|21.26
|Euro
|EUR
|158.05
|158.62
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.7
|17.76
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|37.04
|37.17
|Singapore Dollar
|SGD
|102.99
|103.36
|Swedish Korona
|SEK
|15
|15.05
|Swiss Franc
|CHF
|139.03
|139.53
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.73
|185.4
|US Dollar
|USD
|138.9
|139.4