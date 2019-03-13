Inter Bank Forex Rates – 13 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Mar 13 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Wed, Mar 13 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.04
|98.39
|Canadian Dollar
|CAD
|103.5
|103.88
|Danish Krone
|DKK
|20.93
|21.01
|Euro
|EUR
|156.14
|156.7
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.66
|17.73
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.97
|37.1
|Singapore Dollar
|SGD
|101.99
|102.35
|Swedish Korona
|SEK
|14.71
|14.77
|Swiss Franc
|CHF
|137.49
|137.98
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.2
|183.86
|US Dollar
|USD
|138.65
|139.15