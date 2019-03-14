Inter Bank Forex Rates – 14 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Mar 14 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Mar 14 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.73
|98.09
|Canadian Dollar
|CAD
|103.67
|104.04
|Danish Krone
|DKK
|20.95
|21.03
|Euro
|EUR
|156.29
|156.85
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.64
|17.71
|Japanese Yen
|JPY
|1.24
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.93
|37.06
|Singapore Dollar
|SGD
|102.09
|102.45
|Swedish Korona
|SEK
|14.77
|14.83
|Swiss Franc
|CHF
|137.44
|137.94
|UK Pound Sterling
|GBP
|181.23
|181.89
|US Dollar
|USD
|138.5
|139