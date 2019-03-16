Inter Bank Forex Rates – 16 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Mar 16 2019.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Mar 16 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.38
|98.74
|Canadian Dollar
|CAD
|104.35
|104.72
|Danish Krone
|DKK
|21.07
|21.14
|Euro
|EUR
|157.21
|157.78
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.7
|17.76
|Japanese Yen
|JPY
|1.24
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|37.04
|37.17
|Singapore Dollar
|SGD
|102.51
|102.88
|Swedish Korona
|SEK
|14.95
|15
|Swiss Franc
|CHF
|138.56
|139.06
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.92
|184.59
|US Dollar
|USD
|138.9
|139.4