Inter Bank Forex Rates – 19 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Mar 19 2019
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Tue, Mar 19 2019
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.87
|99.23
|Canadian Dollar
|CAD
|104.37
|104.74
|Danish Krone
|DKK
|21.11
|21.19
|Euro
|EUR
|157.56
|158.13
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.71
|17.77
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|37.06
|37.2
|Singapore Dollar
|SGD
|102.8
|103.17
|Swedish Korona
|SEK
|15.07
|15.13
|Swiss Franc
|CHF
|138.76
|139.26
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.82
|185.49
|US Dollar
|USD
|139
|139.5