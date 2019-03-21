Inter Bank Forex Rates – 21 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Mar 21 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Mar 21 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.47
|98.82
|Canadian Dollar
|CAD
|104.41
|104.78
|Danish Krone
|DKK
|21.17
|21.24
|Euro
|EUR
|157.94
|158.51
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.73
|17.8
|Japanese Yen
|JPY
|1.25
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|37.12
|37.25
|Singapore Dollar
|SGD
|102.93
|103.3
|Swedish Korona
|SEK
|15.11
|15.16
|Swiss Franc
|CHF
|139.25
|139.75
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.53
|185.19
|US Dollar
|USD
|139.2
|139.7