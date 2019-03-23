Inter Bank Forex Rates – 23 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Mar 23 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Sat, Mar 23 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|98.89
|99.25
|Canadian Dollar
|CAD
|104.16
|104.53
|Danish Krone
|DKK
|21.22
|21.3
|Euro
|EUR
|158.37
|158.94
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.74
|17.81
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.26
|Saudi Riyal
|SAR
|37.12
|37.25
|Singapore Dollar
|SGD
|103.18
|103.55
|Swedish Korona
|SEK
|15.17
|15.23
|Swiss Franc
|CHF
|140.22
|140.72
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.92
|183.57
|US Dollar
|USD
|139.2
|139.7