Inter Bank Forex Rates – 27 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Wed, Mar 27 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Wed, Mar 27 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.83
|100.19
|Canadian Dollar
|CAD
|104.72
|105.09
|Danish Krone
|DKK
|21.26
|21.33
|Euro
|EUR
|158.64
|159.21
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.86
|17.93
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.28
|Saudi Riyal
|SAR
|37.38
|37.52
|Singapore Dollar
|SGD
|103.87
|104.24
|Swedish Korona
|SEK
|15.18
|15.23
|Swiss Franc
|CHF
|141.3
|141.8
|UK Pound Sterling
|GBP
|185.01
|185.67
|US Dollar
|USD
|140.2
|140.7