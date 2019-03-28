Inter Bank Forex Rates – 28 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Thu, Mar 28 2019.
loading...
loading...
Pakistan Inter Bank Forex RatesAs on Thu, Mar 28 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.64
|100
|Canadian Dollar
|CAD
|104.68
|105.05
|Danish Krone
|DKK
|21.13
|21.21
|Euro
|EUR
|157.79
|158.35
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.86
|17.92
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.38
|37.52
|Singapore Dollar
|SGD
|103.59
|103.96
|Swedish Korona
|SEK
|15.14
|15.19
|Swiss Franc
|CHF
|140.79
|141.29
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.78
|185.44
|US Dollar
|USD
|140.2
|140.7