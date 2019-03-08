Inter Bank Forex Rates – 8 March 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Mar 08 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Mar 08 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|97.6
|97.95
|Canadian Dollar
|CAD
|103.12
|103.49
|Danish Krone
|DKK
|21
|21.08
|Euro
|EUR
|156.68
|157.25
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.66
|17.72
|Japanese Yen
|JPY
|1.24
|1.25
|Saudi Riyal
|SAR
|36.96
|37.09
|Singapore Dollar
|SGD
|102.14
|102.51
|Swedish Korona
|SEK
|14.91
|14.96
|Swiss Franc
|CHF
|138.01
|138.5
|UK Pound Sterling
|GBP
|182.69
|183.35
|US Dollar
|USD
|138.6
|139.1