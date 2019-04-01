Inter Bank Forex Rates – 1 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 01 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Mon, Apr 01 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|99.32
|99.67
|Canadian Dollar
|CAD
|104.38
|104.75
|Danish Krone
|DKK
|21.09
|21.16
|Euro
|EUR
|157.41
|157.98
|Hong Kong Dollar
|HKD
|17.86
|17.92
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.39
|37.52
|Singapore Dollar
|SGD
|103.4
|103.77
|Swedish Korona
|SEK
|15.09
|15.15
|Swiss Franc
|CHF
|140.79
|141.29
|UK Pound Sterling
|GBP
|183.17
|183.83
|US Dollar
|USD
|140.2
|140.7