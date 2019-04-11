Inter Bank Forex Rates – 11 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 11 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 11 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|100.65
|101.01
|Canadian Dollar
|CAD
|105.9
|106.28
|Danish Krone
|DKK
|21.3
|21.37
|Euro
|EUR
|158.99
|159.56
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.03
|18.09
|Japanese Yen
|JPY
|1.27
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.78
|Singapore Dollar
|SGD
|104.31
|104.68
|Swedish Korona
|SEK
|15.25
|15.3
|Swiss Franc
|CHF
|141.15
|141.65
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.32
|184.98
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7