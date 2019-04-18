Inter Bank Forex Rates – 18 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 18 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Thu, Apr 18 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|101.5
|101.86
|Canadian Dollar
|CAD
|105.77
|106.15
|Danish Krone
|DKK
|21.38
|21.45
|Euro
|EUR
|159.58
|160.15
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18.01
|18.07
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.65
|37.78
|Singapore Dollar
|SGD
|104.28
|104.65
|Swedish Korona
|SEK
|15.28
|15.33
|Swiss Franc
|CHF
|140.2
|140.7
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.35
|185.01
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7