Inter Bank Forex Rates – 19 April 2019

Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Apr 19 2019.
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Pakistan Inter Bank Forex Rates As on Fri, Apr 19 2019.
|Currency
|Symbol
|Bank Buying
TT Clean
|Bank Selling
TT & OD
|Charts
|Australian Dollar
|AUD
|101.34
|101.7
|Canadian Dollar
|CAD
|105.7
|106.07
|Danish Krone
|DKK
|21.36
|21.44
|Euro
|EUR
|159.47
|160.04
|Hong Kong Dollar
|HKD
|18
|18.06
|Japanese Yen
|JPY
|1.26
|1.27
|Saudi Riyal
|SAR
|37.66
|37.79
|Singapore Dollar
|SGD
|104.32
|104.69
|Swedish Korona
|SEK
|15.27
|15.32
|Swiss Franc
|CHF
|139.79
|140.28
|UK Pound Sterling
|GBP
|184.14
|184.79
|US Dollar
|USD
|141.2
|141.7